10 и 11 сентября в парке «Коломенское» пройдёт праздник «УРА!ЖАЙ» – фестиваль даров природы в лучших мировых традициях. В эти дни российские фермеры смогут похвалиться тем, что им удалось вырастить за лето. А мы предлагаем нашим читателям сделать примерно то же самое...

«Нарисуйте» человека или животное (а если хотите – пейзаж) с помощью фруктов и овощей, выращенных у себя на участке. Сфотографируйте своё творение, а фото с описанием присылайте нам на KONKURS@GAZETAMETRO.RU. В теме письма укажите «КАРТИНА». И не забудьте добавить свои ИМЯ, ФАМИЛИЮ и КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН.

Редакция выберет три самых креативных шедевра, а их создатели получат от организаторов фестиваля вкусные и полезные подарки. Работы принимаются до 6 сентября включительно. Итоги будут подведены в номере за 8 сентября.