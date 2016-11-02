В редакцию газеты Metro продолжают поступать письма от москвичей на конкурс "Мой кот может так".

Пушистые и лысые, злые и добрые, большие и маленькие – коты бывают разные, но все они очень талантливые.

Вот только некоторые письма наших читателей:

– Всем привет! Меня зовут Джессик, мне 9 месяцев и я из Москвы. Я люблю наряжаться и воображать, что я человек, еще я чищу зубки щеткой, хожу дома в пижамах и смотрю свой телевизор, родители его называют Окном. Мы с Мамой каждый день читаем вашу Рубрику "Мой кот может так" в газете Метро, и очень хотим, чтобы и меня увидели мои друзья и поклонники. А еще, я веду свой инстаграм - Jessic_mao ^^ можете на меня подписаться и следить за моей ленивой жизнью :) – написала мама кота Мамедова Ника (фото №7);

– Наш кот Тимофей может полностью игнорировать собак и получать от этого огромное удовольствие, – написала Наталья (фото №23);

– Великий контифик Бонифаций. Очень любит играть в мышабол, гонять самых больших собак во дворе, возглавляет стаю диких плюшевых мышей и тихонько правит миром! – написала хозяйка кота Дарья (фото №26).

В этой статье только небольшая часть лучших из лучших. Предыдущие подборки московских котов смотрите ЗДЕСЬ

Если вы считаете, что о вашем коте ваш должна узнать вся страна, срочно присылайте забавные фотографии своего питомца на электронный адрес KONKURS@GAZETAMETRO.RU. В теме письма обязательно напишите "Мой кот может так" и не забудьте приложить небольшой рассказ (почему именно ваш кот лучше всех). Также укажите своё имя, номер телефона и кличку питомца.

Лучше фотографии мы опубликуем на страницах газеты Metro и на сайте metronews.ru.