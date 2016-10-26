Наш самый мимимишный конкурс "СЮСЮСЮ" продолжается. Москвичи присылают свои письма и рассказывают, как ласково называют свои вторые половинки.

Тоже хотите попасть в Metro, тогда присылайте свои письма на электронный адрес KONKURS@GAZETAMETRO.RU. В них расскажите, как вы ласково называете своего любимого человека, а также приложите к письму ФОТОГРАФИЮ (в рост хорошего качества).

В теме обязательно укажите: "СЮСЮСЮ", а также не забудьте написать свои имя, возраст и профессию.

Самые интересные письма будут опубликованы в газете Metro, а также на сайте metronews.ru.

Кстати, предыдущая подборка сюсюсюкальных писем от наших читателей ЗДЕСЬ