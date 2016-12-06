Зимой многим не хватает тепла и ласки, но только не нашим читателям. Москвичи завалили редакцию Metro своими письмами о том, как ласково они называют свои вторые половинки.

Кого тут только нет: Мася и Ягодка, Пирожок и Курочка, Карапуз и Куропаточка, Скотинушка и Тушоночка. Их истории читайте в нашей подборке.

Тоже хотите попасть в Metro и рассказать о своей любви всей стране, тогда присылайте свои письма на электронный адрес KONKURS@GAZETAMETRO.RU. В них расскажите, как вы ласково называете своего любимого человека, а также приложите к письму ФОТОГРАФИЮ.

В теме обязательно укажите: "СЮСЮСЮ", а также не забудьте написать свои имя, возраст и профессию.

Самые интересные письма будут опубликованы в газете Metro, а также на сайте metronews.ru.

Кстати, предыдущая подборка сюсюсюкальных писем от наших читателей ЗДЕСЬ