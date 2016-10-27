Читатели Metro продолжают присылать фотографии своих котов на конкурс "Мой кот может так".

Мы тщательно просматриваем все письма и публикуем на сайте metronews.ru и на страницах газеты Metro самые интересные.

Если вы считаете, что о вашем коте ваш должна узнать вся страна, срочно присылайте забавные фотографии своего питомца на электронный адрес KONKURS@GAZETAMETRO.RU. В теме письма обязательно напишите "Мой кот может так" и не забудьте приложить небольшой рассказ (почему именно ваш кот лучше всех). Также укажите своё имя, номер телефона и кличку питомца.

Лучше фотографии мы опубликуем на страницах газеты Metro.

Если вы пропустили предыдущие подборки Metro, смотрите их ЗДЕСЬ