Уважаемые читатели! С 23 декабря 2016 года по 8 января 2017 года в Москве пройдёт серия из 38 показов театрализованного концертного шоу "Волшебное Созвездие Disney".

Это будет музыкальная постановка, созданная на основе главных песенных хитов из самых известных и любимых анимационных фильмов Disney в живом исполнении звёзд мюзиклов в сопровождении большого эстрадно-симфонического оркестра.

Газета Metro и компания Disney не могут позволить вам пропустить это событие! Мы продолжаем наш конкурс!

Сфотографируйте своего ребёнка в образе любимого персонажа анимационного фильма Disney. И присылайте фото нам! Дети, герои 30 самых креативных снимков, будут приглашены* на премьеру "Волшебного Созвездия Disney" 24 декабря и вместе с артистами примут участие в Параде Героев в финале. Мы ждём ваши фото** на KONKURS@GAZETAMETRO.RU. В теме письма пишите: "Парад Героев". Не забудьте указать свои имя, фамилию и номер мобильного телефона. Лучшие снимки обязательно появятся в Metro.

* В розыгрыше участвует 60 пригласительных билетов, по 2 билета на семью (1 ребёнок и 1 взрослый).

** Посылая нам фото своего ребёнка, вы даёте разрешение на обработку и публикацию его снимка в газете Metro и на сайте www.metronews.ru.