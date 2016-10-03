За три «Сырных дня», которые проходили на Манежной площади, горожане раскупили тонны тульской бурраты и воронежской горгонзоллы. Известные всем сыры на отечественный манер представили крупные производители и частные сыроварни из 20 регионов страны. Частники привезли даже живой сыр – его не варят, а готовят при помощи специальных ферментов.

Чтобы пробраться к прилавкам, требовались определённая сноровка и физическая сила – лавочки с сырами окружали толпы людей.

– Пробовать не даём, нюхайте! – продавец Татьяна с камамбером в руках подсовывала сыр под носы страждущих, объясняя: «Вчера ещё съели всё, что было для дегустации».

Мимо шале гости фестиваля проходили медленно, по-боевому зажимая в кулаках пластиковые вилки и выглядывая, что и где продаётся.

– Потрогайте наш пармезан, он у нас самый твёрдый! – зазывали их продавцы, протягивая головки сыра.

Рядом с прилавком стояли дегустаторы и задумчиво пытались распознать ценные ореховые нотки.

– Слишком хорош для выдержки в полгода, – выносил своё решение парень с видом истинного знатока. – Похоже, ему помогли быстро созреть.

Живому французскому сыру зазывалы не требовались, людей привлекал сильный и необычный запах головок. Сыроделы уверяли, что для французов такие сыры привычны, а для нас всё ещё необычны.

– Я поняла, что кроме «Российского» есть ещё сыры, после их запрета на ввоз, – призналась москвичка Людмила. – Все так сокрушались о потере пармезана, что я решила его попробовать. Так и полюбила.