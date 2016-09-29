Сухие листья дуба нужны зоопарку для декорирования вольеров экспозиции "Ночной мир обезьян", а жёлуди – чтобы выращивать зимой молодые дубки для кормления обитателей инсектария: палочников и кузнечиков.

"Мы будем принимать сухие дубовые листья от посетителей каждый день, начиная с 10 до 17 часов у служебного входа в павильоне "Приматы", – заявили сотудники зоопарка.

По такому же расписанию будут принимать желуди на выставке «Инсектопия» в павильоне "Птицы и бабочки" на новой территории зоосада.

На сайте Московского зоопарка даже появилась инструкция по сбору "дубовых" материалов:

"Желуди лучше собирать под большими, старыми дубами, которые дают обильный урожай... Желательно собирать только твердые, гладкие, крупные и красивые желуди, без отверстий и повреждений.

Начинающие прорастать желуди, имеющие небольшие корешки, тоже нужны – они будут высажены в первую очередь.... Мокрые желуди лучше сразу просушить при комнатной температуре".

В объявлении также отмечено, что, принеся жёлуди в зоопарк, вы, возможно, попрощаетесь с ними не навсегда:

"Они будут заботливо пророщены сотрудниками зоопарка, и в зимние месяцы вы сможете увидеть молодые дубки в террариумах с тропическими насекомыми на выставке "Инсектопия"".