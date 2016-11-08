Москвичи и Metro оценили автомат Калашникова для дяди Стёпы

Репортёры Metro посетили недавно открывшийся на Большой Садовой улице магазин «Армия России». Больше всего нас впечатлили декорации.
Например, в дальнем углу помещения стоят четыре настоящих орудия: зенитная установка, миномёт «Василёк» и две пушки. Все – с заваренными дулами.
– Это нам по наследству досталось, – гордо сказал охранник. – От Военного университета, раньше здесь было их помещение.
В противоположном углу магазина мы увидели огромную шестиметровую копию автомата Калашникова.
– А это тоже по наследству?
– Нет, это с открытия магазина здесь. Посетители приходят и любуются!
Одним из таких любующихся посетителей стал покупатель по имени Андрей.
– Очень похоже на оригинал!
– А домой себе такой хотели бы?
– Настоящий – да! А такой, наверное, нет, он даже на балконе не поместится...
Мы попросили Андрея придумать название для царь-калаша. Он думал недолго и заморачиваться не стал, а просто пустил в ход суровую мужскую логику:
– Увеличенный автомат Калашникова.
А вот 24-летний Агамир на минутку вернулся в детство и дал волю фантазии:
– Ой, я его и не заметил сначала! Необычненько. Я бы назвал его... Автомат-убийца! Он же огромный! Если бы он был настоящим и стрелял, от человека бы ничего не осталось, только дырка!
– И кто бы мог таким вооружиться?
– Дядя Стёпа! Он, конечно, добрый и не стал бы, но автомат-убийца только ему по размеру подходит.