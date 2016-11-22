16 декабря в городе стартует ставший ежегодным фестиваль «Путешествие в Рождество». В этом году он продлится до 15 января.

Центр города вновь наполнят тематичскими площадками с торговыми шале и мастер-классами. Кроме того, на площади Революции заработает бесплатный каток и стометровая ледяная горка, украшенная ледяными часами. А на Манежной площади установят 17-метровую живую ель, привезённую из-под Твери.

Тверской бульвар посветят спортивным забавам, площадку на Тверской площади – традициям европейских стран, на Пушкинской площади – новым технологиям, а в Климентовском переулке вспомнят о том, как отмечали рождество в 19 веке. Всего будет работать 33 площадки.

Параллельно пройдёт фестиваль «Рождественский свет», который в прошлом году разукрасил центр города фантазийными световыми инсталляциями – в этом году их будет около 400.

В новогоднюю ночь центральные площадки будут работать до трех часов ночи.