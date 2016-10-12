В среду – 12 октября, заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов в очередной раз призвал жителей мегаполиса защитить свои дворы, передаёт Интерфакс.

"Нужно активнее устанавливать в них шлагбаумы во дворах, – предлагает чиновник. – Только 10 процентов парковок во дворах города защищены шлагбаумами".

По его словам, 10 процентов – это всего лишь 150 тысяч машиномест. А вообще в Москве 1,5 млн парковок во дворах.

Ликсутов напомнил, что правительство Москвы возвращает часть средств, потраченных на установку шлагбаума. "За компенсацией нужно обращаться в свою управу. Призываем жителей воспользоваться этой льготой", – заключил он.

"В нашем районе шлагбаумов вообще нету, – рассказали Metro в управе района Биберево. – Хотя у нас и спальный район, но жители пока по этому вопросу активности не проявляют. Нет даже ни одной заявки на шлагбаум".