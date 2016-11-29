Сегодня в 19 часов во дворе Московского музея современного искусства на Петровке откроется инсталляция-указатель «Сретенская тюрьма». Она является частью проекта «Топография террора. Москва», который расскажет жителям о репрессиях, проводившихся в столице в довоенное время.

– Сейчас, когда город становится красивым, ярким, в нём отсутствует память о травме, о том, какая у нас история. Когда это вытесняется, память становится ненастоящей. Советская власть расстреливала людей и сажала их в шарашки. Это были секретные тюрьмы, и даже сами сидящие не знали, где территориально они находятся. Мы находим в архивах эти места и наносим на карту на сайте topos.memo.ru, – рассказала Metro куратор проекта «Топография террора» движения «Мемориал» Александра Поливанова. – Одним из таких мест была Сретенская тюрьма.

Указатель направляет к месту, где ранее было здание этой тюрьмы, а сейчас высится Экспертно-криминалистическое управление ГУВД Москвы. Поскольку, по словам организаторов, 99 процентов сооружений, где люди подвергались репрессиям, принадлежат организациям, которые не хотят сообщать об этом на фасадах своих зданиий, то «Мемориал» обратился к музеям с просьбой размещать указатели на их территориях.

– Москва – это бесконечное поле точек, в которых проводились репрессии граждан, но об этом мало кто знает. Мы, прожив в Москве всю жизнь, понятия не имеем, что здесь было сто лет назад, – рассказал Metro один из создателей инсталляции архитектор Кирилл Асс.

В Москве появится шесть указателей. На каждом из них разместится QR-код, считав который телефоном, можно узнать подробнее о данном месте. Также с 3 декабря «Мемориал» начнёт водить экскурсии по местам пыток и расстрелов в Тверском районе.