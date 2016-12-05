Выставка "Сибирский пситтакозавр" откроется завтра, 6 декабря, в Палеонтологическом музее имени Орлова.

Там впервые покажут уникальный полный скелет динозавра, найденный во время раскопок летом 2014 года в Кузбассе. Кстати, до этого ни один музей России не устраивал выставки динозавров.

"Главный объект выставки – полный, уникальный по сохранности скелет сибирского пситтакозавра, жившего более 100 миллионов лет назад, – рассказали в пресс-службе Кемеровского областного краеведческого музея.

В экспозиции выставки будут также фрагменты скелетов других пресмыкающихся с "кладбища динозавров" – Шестаковского комплекса (север Кузбасса). Также можно будет оценить "родственников" динозавров – тираннозавра и велоцираптора. Они уже хорошо известны всем, кто смотрел фильм "Парк Юркского периода".