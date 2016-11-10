Москвич забирает с улиц бездомных и помогает им

«Если вы знаете семьи с детьми, которые остались на улице, – дайте им мой телефон, приютим, накормим, оденем, обуем», – написал на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» Сергей Мельник и указал контактный телефон.

Свой порыв он тут же объяснил тем, что сейчас на улице холодно, а в его «Добромобиле» есть горячий чай, а за плечами десять лет опыта помощи людям.

– Только за три года из палатки для бездомных я забрал 60 человек, – рассказал Сергей Metro. – Они начали новую жизнь, перестали пить, некоторые завели семьи. Я устраиваю их на работу к себе, к друзьям. Многие осваивают новые специальности. Если человек хочет чему-то научиться, у него всё получится.

Многие дежурные по вокзалам и сотрудники благотворительных организаций о работе Сергея знают и часто звонят ему.

– Мне как-то рассказали, что к вокзалу приходит питаться целая семья – мама, папа и два сына, – продолжает доброволец. – Они работали на фермера, но он их кинул. И вот они всю зиму скитались, в приюты их не брали, жилья у них своего не было. Я их разместил на даче одних добрых людей, а сейчас они уже живут в своём доме в Краснодарском крае.

В свою очередь Сергей сам нередко обращается за помощью. Например, когда нужно оплатить билеты домой для очередной семьи. Ему помогают спонсоры, благотворительные фонды, но основная работа ведётся за счёт простых людей – его подписчиков, знакомых и из личного кармана.

– Люди периодически пишут, что готовы принять кого-то в свою семью, дома отдыха, санатории, помогают с питанием, покупкой тех же билетов, – пояснил Сергей. – И сам я строитель, большую часть заработанных денег трачу на помощь нуждающимся.