Вечером, 8 ноября, житель столицы предотвратил ограбление салона связи в Бибирево.

Как сообщил АГН "Москва" источник в правоохранительных органах, 8 ноября в полицию с заявлением о разбое обратилась 29-летняя директор салона сотовой связи на улице Плещеева.

"Полицейские установили, что в помещение салона вошёл неизвестный, который, угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто похитил восемь мобильных телефонов на общую сумму около 360 тысяч рублей. Происходящее заметил 41-летний безработный москвич. Он попытался задержать неизвестного, однако преступник, бросив похищенное неподалёку от салона, скрылся", – сообщил источник.

Он добавил, что благодаря вмешательству очевидца ущерб салону причинен не был.

По факту произошедшего полицейские возбудили уголовное дело по статье "Разбой". Ведётся розыск злоумышленника.