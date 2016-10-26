Москвич Юрий Томашевский зажёг вывеску Дома культуры "Энергетик" в Припяти, устроив акцию в юбилейный год после печально известных событий на Чернобыльской АЭС.

- Выбрал "Энергетик", поскольку это один из главных символов зоны, - рассказывает Metro Юрий. – Это здание не обходит стороной ни одна экскурсия. Наверное, весь мир его знает!

По словам жителя столицы, реализовать задумку в целом было непросто, поскольку попасть к дому культуры можно было только нелегально.

- Сама идея полностью принадлежит мне, я сам её реализовал, - продолжает свой рассказ Юрий. – Я взял с собой световое оборудование, источники питания. Забравшись на крышу, осветил надпись "Энергетик" с помощью диодов. Получилось, что я осветил главную площадь!

Как рассказал москвич, всего он использовал около 15 метров светодиодной ленты.

Изначально Юрий хотел, чтобы вывеска подсвечивалась жёлтым, как было в оригинале. Но организатору акции не хватило длины ленты, в связи с чем пришлось добавить запасную:

- В итоге получилось интересное световое объединение, переходящий градиент. Двухцветная подсветка. А это гораздо интереснее, чем было задумано изначально.

Проработала подсветка не более часа - вскоре после установки Юрий её демонтировал.

- Вывеску было хорошо видно, поэтому я не мог рисковать и оставлять её надолго, на всю ночь, - объясняет москвич. - Вживую это всё смотрелось бесподобно. Я даже не поверил глазам, что такое вообще можно сделать. Раньше город был для меня всегда мрачным, тёмным и серым, нужно было передвигаться скрытно, тихонько, без всякого света, без фонарей, шума. И тут я решился на такое! Чуть с крыши не упал от удивления. До последнего момента что-то мной руководило, будто сам город сказал: "Иди и делай!"