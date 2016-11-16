Московские власти лишь за октябрь 2016 года от продажи 149 бюджетных квартир получили около 1,1 млрд рублей. Об этом рассказал первый заместитель генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект", гендиректор АО "УЭЗ" Альберт Суниев.

Он уточнил, что проданные квартиры расположены в жилых комплексах "Некрасовка", "В Солнцево", "На Базовской", "На Нижегородской" и "Бескудниково".

Всего в аукционах приняло участие 309 человек. Продажей таких квартир занимается компания "Мосреалстрой", входящая в девелоперский дивизион инжинирингового холдинга "Мосинжпроект". Продажи осуществляются через электронные торги.

"Максимальное увеличение начальной стоимости – 700 тыс. рублей – зафиксировано на торгах по ЖК "На Нижегородской", – отметил Суниев.

Всего с начала года городом было продано порядка 2,7 тыс. квартир на общую сумму около 23,3 млрд рублей, передаёт Интерфакс.