В новогоднюю ночь в городе пройдёт более 400 мероприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Чтобы москвичи могли погулять среди световых инсталляций, все площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» будут работать до трёх ночи.

Волшебный лес. Пушкинская площадь

Необычный лес, который появился вокруг фонтана, подсвечивают разными цветами.

Карусель. Манежная площадь

На Красной площади и на Манежной установили две карусели, которые мигом переносят прохожих в европейское рождество.

Шампанского! Тверская

Идея повесить гирлянды на столбах таким образом принадлежит французам. Так же украсили однажды Елисейские Поля.

Кружева. Театральная площадь

Фестиваль «Рождественский свет» продлится до середины февраля.