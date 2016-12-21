В новогоднюю ночь в городе пройдёт более 400 мероприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Чтобы москвичи могли погулять среди световых инсталляций, все площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» будут работать до трёх ночи.
Волшебный лес. Пушкинская площадь
Необычный лес, который появился вокруг фонтана, подсвечивают разными цветами.
Карусель. Манежная площадь
На Красной площади и на Манежной установили две карусели, которые мигом переносят прохожих в европейское рождество.
Шампанского! Тверская
Идея повесить гирлянды на столбах таким образом принадлежит французам. Так же украсили однажды Елисейские Поля.
Кружева. Театральная площадь
Фестиваль «Рождественский свет» продлится до середины февраля.