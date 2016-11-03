Осадки сильно осложнили дорожную ситуацию в столице утром в четверг, 3 ноября. На всех основных трассах быстро появились заторы.

Несмотря на то, что в 9 утра информационный центр "Яндекс.Пробки" оценил загруженность дорог всего в 6 баллов, красным цветом на карте были помечены многие участки МКАД и Третьего транспортного кольца.

Самые серьёзные заторы образовались на востоке и северо-западе внешней стороны МКАД, а также на юге и северо-западе по внутренней стороне.

Трудно проехать по Кутузовскому проспекту и Каширскому шоссе. А на Волгоградке пробка растянулась от МКАД до съезда на Люблинскую улицу.

"Обращаемся ко всем водителям! По возможности откажитесь от поездок на машинах и воспользуйтесь сегодня общественным транспортом", – сообщает транспортный департамент Москвы.

Всем, кому придётся сесть за руль, дорожные эксперты советуют строго соблюдать правила дорожного движения и особенно – дистанцию между автомобилями.

К 11 часам утра дорожная ситуация немного улучшилась - пробки оцениваются в 5 баллов. Но из-за множества мелких ДТП быстро проехать по столице всё ещё не получится.

Кстати, о снегопаде было известно заранее и дорожные службы заблаговременно включились в работу по расчистке дорог.

И о погоде: сегодня в Москве будет облачно, сыро и ветрено (порывы до 15 метров в секунду). Снег пройдёт местами, а вот дороги будут скользкими везде. Температура воздуха – от нуля до плюс 2 градусов.

Фото Getty и из группы в vk.com/mskdtp - ДТП и ЧП Москва.