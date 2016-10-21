Самые лучшие города мира должны сочетать в себе экономическую мощь, надёжную инфраструктуру, инновации, а кроме того, в них должно быть место развлечениям и культурной жизни. Так считают сотрудники международной сети компаний “PwC” и консалтинговой фирмы в сфере брэндинга "BAV Consulting". Они решили узнать, какой город считается лучшим в мире и провели опрос.

Всего было опрошено 5200 человек из 16 стран мира, сообщает Business Insider. Их разделили на три равные группы:

бизнесмены;

люди с высшим образованием и высоким уровнем дохода, которые всегда в курсе мировых событий;

люди старше 18 лет.

Респондентов попросили оценить 30 крупных городов по 40 показателям: экономика, инфраструктура, культура, досуг, еда, счастье, безопасность и т.д..

В рейтинг лучших городов по всем показателям попали 23 города. Москва - на 22 месте. Столицу России записали в этот список не только благодаря доступным ценам, хорошо развитой культурной жизни и высоким показателям счастья и здоровья. Именно этот город опрашиваемые посчитали политическим лидером мира.

Замыкает список лучших городов мира Йоханнесбург. А первые три города в рейтинге - Лондон, Париж и Нью-Йорк.

В прошлом году в рейтинге самых благоприятных городов для жизни, который проводила консалтинговая компания "Mercer", Москва заняла лишь 167 место. Первую строчку отдали Вене, которой, кстати, в новом списке самых-самых нет.