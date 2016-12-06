В выходные Олимпийский центр имени братьев Знаменских превратился в средневековую площадь. На входе торговали кожаными флягами и жареным мясом. Перед зрителями на трибунах скакали шуты с шумелками и плетёными корзинами на головах, а чуть поодаль музыканты били в барабаны. На месте арены – настоящее ристалище, вокруг которого на матах отдыхают закованные в броню герои.

– Я сегодня в доспехах своего товарища, он получил по голове и решил отдохнуть, – поделился с Metro Кирилл из Канады, который в обычной жизни работает помощником юриста. – А чемодан с моими потеряли по дороге.

В среднем облегчённый металлический доспех, в котором участники чемпионата по полноконтактным средневековым боям выходили на битву, весит более 20 килограммов. Чтобы просто пройти в нём несколько шагов, нужна подготовка. А по правилам соревнования нужно ещё и устоять на ногах под шквалом ударов противника.

– Обычно у нас три тренировки в неделю – кроссфит и тренировка в доспехах, чтобы держать себя в форме, – рассказал Metro Роман, брутальный дизайнер из московской команды «Старые друзья».

Чтобы повалить противника, всё идёт в ход. Бойцу мутузили друг друга латными перчатками, били по закованной в броню голове, на весь зал стоял звон от сталкивающихся доспехов. Казалось, ещё чуть-чуть и кому-то взаправду отрубят руку или голову, несмотря на то, что мечи и топоры тупые.

– Больно, конечно, но в определённый момент перестаёшь ощущать боль, – пожал плечами Роман. – Никаких серьёзных трав у меня не было. Правда, на прошлом соревновании я своим противникам сломал две руки, три пальца и две ноги, по-моему. В этом году всем повезло.

Но, несмотря на травмы, дальше ристалища конфликты не выходят.

– Те, кто занимается средневековыми боями, в жизни очень спокойные люди, – сказал Кирилл. – Здесь можно выплеснуть агрессию.

– После боя мы с противниками становимся друзьями, – признался французский рыцарь Батист. – Это спорт, который стоит попробовать.