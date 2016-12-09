В канун Нового года и Рождества Московский зоопарк поучаствует в акции, посвящённой пожилым людям.

Как сообщает пресс-служба зоосада, вместе с благотворительным фондом "Старость в радость" и управой Пресненского района начинается сбор новогодних подарков для пожилых людей, живущих в домах-интернатах и отделениях сестринского ухода сельских больниц.

10 декабря Московский зоопарк начинает акцию "Подари тепло": у Главного входа откроется "Тёплый домик", куда можно привезти подарки. Для того чтобы помочь старикам, не обязательно покупать дорогие вещи – гораздо важнее, чтобы они были полезными и приносили радость.

Например, подарком для бабушек может стать набор из платка, расчески, открытки и шоколадки, а дедушкам можно подарить тапочки, открытки, календарь и упаковку мармелада. Разумеется, наборы могут быть и другими – пожилым людям пригодятся халаты, ночные рубашки, футболки, кепки, а также небольшие новогодние игрушки – словом, все, что сделает их жизнь комфортнее и веселее. Перед наступлением Нового года волонтёры развезут подарки по домам престарелых.

Акция "Подари тепло" будет проходить 10, 11, 17, 18, 24, 25 декабря 2016 года с 11.00 до 17.00.