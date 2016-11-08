Московский музей современного искусства (ММОМА) представил благотворительный выставочный проект по итогам конкурса “Добро. Вот что я творю”, реализуемый в рамках совместной деятельности с фондом "Дом Роналда Макдоналда". Согласно указанным условиям, люди должны были предложить свой индивидуальный дизайн для упаковки картофеля фри.

Проект стартовал в июле 2016 года. На протяжении трёх месяцев взрослые и дети присылали свои работы на конкурс. За это время к акции присоединилось более двух тысяч человек из многих городов России.

Экспертное жюри из представителей ММОМА и ряда других деятелей культуры отобрало 12 оригинальных рисунков, которые в скором времени представят общественности в сети ресторанов быстрого питания. Средства от реализации направят на помощь детям.

На время проведения выставки Музей станет интерактивной площадкой, где взрослые и дети смогут принять участие в мастер-классах. В частности, один из них проведёт художник Ростан Тавасиев, который покажет, как с помощью картофеля фри и зубочисток собрать скульптуру.