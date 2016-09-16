На Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро ненадолго были увеличены интервалы движения поездов от станции "Чеховская" до станции "Менделеевская".

В Интернете появляется большое количество запросов: "что случилось сегодня в метро на "серой" ветке", "что случилось в метро сейчас на "серой" ветке в Москве 16 сентября", "серая" ветка метро сегодня стоит из-за человека", "сбой в работе метро сегодня на "верой ветке", "что произошло в метро сегодня на "серой" ветке утром" и так далее.

Московский метрополитен рассказал, что всё в порядке.

В 7.40 утра по мск появилось сообщение на официальной страничке столичного метро в Twitter. "Серпуховско-Тимирязевская линия. Кратковременно увеличены интервалы движения поездов от ст Чеховская до ст Менделеевская" – гласило сообщение.

Через 15 минут появилось новое информационное сообщение: "Серпуховско-Тимирязевская линия. Движение от Чеховской до Цветного бульвара восстановлено и входит в график. Станции работают штатно".

Также на страничке столичной подземки в Twitter сообщается, что "службы метрополитена сработали слаженно и оперативно в восстановлении движения на линии".