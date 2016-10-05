В среду утром в Интернете появилось большое количество запросов, таких как "Метро, Таганско-Краснопресненская линия, сегодня" или "Фиолетовая ветка метро, сегодня". Столичный метрополитен сообщил, что на линии уже всё в порядке.

Таганско-Краснопресненская линия метро, сегодня

Как сообщает официальный Twitter Московского метрополитена, с 8.00 и до 8.30 утра на Таганско-Краснопресненской линии (южный участок) "были увеличены интервалы движения поездов". Других подробностей пока неизвестно.

Позже в соцсетях столичного метро появилась новая информация: "Движение осуществляется согласно графику".