На международном фестивале "Зодчество" свой виртуальный музей наличников представил Иван Хафизов. Коллекционировать резные украшения он начал два года назад, когда оказался в городе Энгельс (Саратовская область).

- Это такой маленький городок, где совсем нечего делать, там кроме музея Льва Кассиля больше ничего и нет, - рассказывает Иван предысторию корреспонденту Metro. - И в тот день, когда я там был, музей оказался закрыт. Я гулял по городу, искал, что мне поснимать, а снимать нечего. И уже совсем отчаялся, когда увидел этот наличник.

Иван показывает на открытку с изображением окошка со ставнями. Его створки выкрашены в коричневый цвет, а вырезанные четырехугольники покрашены синим. По сравнению с белыми, кружевными наличниками на открытках по соседству, он, конечно, сильно проигрывает в красоте. Но именно с него началось увлечение Ивана:

- Тогда я наснимал несколько окошек, но о каком-то проекте даже не думал. Через неделю поехал в Нижегородскую область, в город Навашино. А там совсем другие наличники, ставень нет, они простенькие. Еще через неделю я поехал в Ростов Великий и Мышкин. И тогда начал понимать, что все наличники разные. При этом они похожи внутри города.

В Борисоглебске окна украшают резные колонны по бокам. В Мичуринске наличники вырезали с помощью станка и они все разные, двух одинаковых не найти. За год Иван собрал наличники из 25 городов страны, при этом там уже были Красноярск, Тюмень, Томск.

– Я стал уже ездить целенаправленно, чтобы снять наличники, - продолжает основатель музея. - И заметил, что они есть не только на территории нашей страны, но и там, где распространилось ее влияние. Например, наличники встречаются в западной Румынии, Польше и даже в Калифорнии, там сильная русская диаспора.

Средний возраст большинства наличников, которые снял Илья - сто лет. Он говорит, что в Бурятии многие украшения на окнах сохранились еще с конца XIX века. То же в Нижнем Новгороде. А вот в Малом Ярославце наличникам не больше семидесяти лет, во время Второй Отечественной войны он был сожжен дотла и отстраивался заново.

Иван говорит, что резчики встречаются, но очень редко. Один из них, Валентин Золотов живет в селе Майдаково, и по словам самого мастера, все дома там в его наличниках. Резчику сейчас 83 года и за свои года он вырезал наличники даже для Воронежа и Оренбурга.