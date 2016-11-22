Цитата «Я и сейчас называю свою жену Ласточка или Солнышко, но не потому, что забываю имя, как некоторые, а чтобы случайно не назвать именем любовницы». Владимир Николаевич Дворецкий пенсионер с чувством юмора

В понедельник 21 ноября в концертном зале «Россия» в «Лужниках» чествовали семейные пары, прожившие в браке 50 лет и больше. Репортёры Metro отправились туда за советами для молодых.

На подходе к зданию видим медленно идущие пожилые парочки.

– Отдохнул? – спрашивает деда жена. – Тогда пошли дальше.

В фойе насыщенно пахнет «бабушкиными духами». На многих дамах бусы и брошки. Одна деталь особенно бросается в глаза: немало мужей помогают своим жёнам сменить зимнюю обувь на туфли.

– Да, среди молодёжи такого сейчас точно не увидишь, но и среди моего поколения тоже, – жалуется мне гардеробщица за 50. – Своему мужу вечером скажу, чтобы также делал.

Переодевшись, семейные пары устремляются в зал. Говорим с ними на ходу.

– Мы уже 45 лет вместе, – гордится москвич Владимир Дворецкий.

– Ты чего, надо говорить 50! – ворчит ему на ухо жена и даёт подзатыльник. (Мы смеёмся.)

– Стараюсь для Екатерины Сергеевны: всю жизнь не подпускаю её к кастрюлям и брюки ей подшиваю, если надо, – удивляет он. – И зову всегда ласково: Котёнок, Солнышко.

Он такой не один.

– А я свою жену зову Кюхляйн, – говорит Владимир Поликарпов.

– Это цыплёнок по-немецки, – поясняет супруга Галина Владимировна.

– За всё это время я понял: не стоит спорить с женщиной, это что плевать против ветра, правда, выражение звучит чуть иначе, – продолжает Владимир Григорьевич. – Потом она сама придёт к верному мнению.

В чём все пары были единогласны, так это в рецепте долгой семейной жизни.

– Нужно всегда уступать, идти на компромисс, – говорили они. – Любишь – уступишь.