Главный атрибут Нового года – это, конечно же, ёлка. А неотъемлемый атрибут правильной ёлки – это кот!

Если в вашей семье живёт усатый-полосатый, обязательно порадуйте его ароматной и колючей "игрушкой".

Многие наши московские читатели именно так и сделали. И даже прислали нам фото на конкурс "Мой кот может так".

Самые смешные и интересные фотографии (не только новогодние) в сегодняшней нашей подборке.

Фото предыдущей подборки смотрите ЗДЕСЬ

Если вы хотите, чтобы и о вашем коте узнать вся страна, срочно присылайте его забавные фотографии на электронный адрес KONKURS@GAZETAMETRO.RU. В теме письма обязательно напишите "Мой кот может так" и не забудьте приложить небольшой рассказ (почему именно ваш кот лучше всех). Также укажите своё имя, номер телефона и кличку питомца.

Лучшие фотографии мы опубликуем на страницах газеты Metro и на сайте metronews.ru.



