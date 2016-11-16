Наши читатели продолжают удивлять талантами своих котов. Чего они только ни умеют!

Брать любую высоту, корчить мордочки, чистить зубы, служить в армии – и это далеко не полный список их умений. В нашей свежей подборке мы отобрали для вас самых ярких и талантливых котов, которые живут у московских читателей газеты Metro.

Если вы считаете, что о вашем коте должна узнать вся страна, срочно присылайте забавные фотографии своего питомца на электронный адрес KONKURS@GAZETAMETRO.RU. В теме письма обязательно напишите "Мой кот может так" и не забудьте приложить небольшой рассказ (почему именно ваш кот лучше всех). Также укажите своё имя, номер телефона и кличку питомца.

Лучшие фотографии мы опубликуем на страницах газеты Metro и на сайте metronews.ru. Предыдущие подборки фотографий московских котов смотрите ЗДЕСЬ