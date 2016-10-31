А мы продолжаем принимать ваши письма на конкурс "Мой кот может так". Всего за месяц мы узнали о сотнях талантливых котов, который живут в Москве.

В этой статье только небольшая часть лучших из лучших. Предыдущие подборки смотрите ЗДЕСЬ

Если вы считаете, что о вашем коте ваш должна узнать вся страна, срочно присылайте забавные фотографии своего питомца на электронный адрес KONKURS@GAZETAMETRO.RU. В теме письма обязательно напишите "Мой кот может так" и не забудьте приложить небольшой рассказ (почему именно ваш кот лучше всех). Также укажите своё имя, номер телефона и кличку питомца.

Лучше фотографии мы опубликуем на страницах газеты Metro.