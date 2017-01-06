Столичные полицейские начали проверку в связи с появившимся в Сети видео, на котором запечатлено, как молодые люди устраивают стрельбу из оружия, которое внешне напоминает автомат Калашникова. Об этом агентству "Интерфакс" сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По словам собеседника, в первую очередь правоохранительным органам предстоит установить, где именно и когда был снят ролик. В частности, полицейские хотят выяснить, правда ли всё это происходило в Москве.

"Московская полиция проводит проверку по материалам видеоролика, размещенного в сети интернет, где неизвестный мужчина производит несколько выстрелов из предмета похожего на автоматическое оружие", - сказал сотрудник пресс-службы.

Напомним, что соответствующее видео было залито на видеохостинг YouTube 5 января. На записи с названием "Стрельба из автомата в центре Москвы 2017" видно, как молодой человек, стоящий возле автомобиля, производит несколько выстрелов в воздух. Своих лиц молодые люди не скрывают и со смехом смотрят на реакцию прохожих.