Землетрясение в Японии 22 ноября 2016 магнитудой 7,3 вынудило власти объявить эвакуацию населения из ряда городов восточной части страны из-за угрозы цунами, сообщает национальное метеорологическое агентство. По словам специалистов, в результате подземных толчков ожидаются волны высотой до трёх метров.

Эпицентр землетрясения в Японии оказался в печально известной префектуре Фукусима, где в 2011 году подземные толчки, а также последовавшие после них цунами, привели к знаменитой аварии на местной атомной электростанции. Власти страны до сих пор занимаются ликвидацией последствий этой катастрофы.

В связи с тем, что очередное землетрясение в Японии угрожает усугубить и без того не очень хорошее положение в префектуре, сейчас компании в экстренном порядке проверяют состояние национальных атомных электростанций. АЭС "Фукусима-1" уже изучают эксперты, а АЭС "Онагава" и "Токай", находящиеся в северо-восточном регионе страны, работают в экстренном режиме. На данный момент никаких происшествий на станциях зафиксировано не было.

Кроме этого были предприняты все меры по обеспечению безопасности на транспорте. В частности, национальная железнодорожная компания JR East уже объявила о приостановке движения своих скоростных поездов на северо-востоке страны из-за возможных рисков, связанных с подземными толчками.

Добавим, что землетрясение в Японии – обыденное дело. Подобного рода катаклизмы случаются на островах страны постоянно. Тем не менее в последнее время магнитуда толчков становится всё больше, а различные факторы усугубляют последствия ударов природы. Напомним, что самым ярким таким событием за последние десятилетия стало землетрясение 11 марта 2011 года. Тогда подземные толчки и цунами привели к радиационной аварии на АЭС "Фукусима-1" максимального 7-го уровня по Международной шкале ядерных событий.

Землетрясение в Японии: видео