Мошенники собирают на памятник погибшим в Сирии медсёстрам

Сообщения с предложением помочь деньгами благому делу стали приходить жителям столицы Еврейской автономной области (ЕАО) буквально на следующий день после похорон старшины Надежды Дураченко и младшего сержанта Галины Михайловой.

Журналисты информационного агентства EAOMedia вступили в переписку с некой Анной Фоминой, которая и объявила в «Одноклассниках» всероссийский сбор средств – 3,6 миллиона, нужны, якобы, для изготовления памятника. Репортёры, представляясь жертвователями, узнали реквизиты электронного кошелька, куда предлагалось слать деньги. В системе онлайн-банкинга в качестве получателя значится Эдуард Евгеньевич Р. из Бурятии.

– Этим случаем уже занимается полиция, – сказал Metro начальник пресс-службы ДОСААФ России Игорь Филимонов. – А сбор средств для помощи семьям погибших проводит наше региональное отделение.

Председатель регионального отделения ДОСААФ России по ЕАО Сергей Овчинников рассказал Metro, что специальный счёт открыт по просьбе губернатора, который и стал первым, кто внёс на него пожертвование.

– Мы предполагаем, что сбор пожертвований продлится около месяца, – говорит он. – Потом полученную сумму вручим семьям.

Кстати, вопрос установки настоящего памятника пока в ЕАО не обсуждался. В конце января в Биробиджане планируют установить три мемориальных доски – на домах, где жили погибшие, и на медучилище, которое они заканчивали.