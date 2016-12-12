реклама
Сегодня 19:29

Мошенники собирают на памятник погибшим в Сирии медсёстрам

  • Михаил Нешевец

В Интернете начался сбор средств на увековечивание памяти медицинских сестёр из Биробиджана, погибших в Сирии

реклама

Сообщения с предложением помочь деньгами благому делу стали приходить жителям столицы Еврейской автономной области (ЕАО) буквально на следующий день после похорон старшины Надежды Дураченко и младшего сержанта Галины Михайловой.

Журналисты информационного агентства EAOMedia вступили в переписку с некой Анной Фоминой,  которая и объявила в «Одноклассниках» всероссийский сбор средств – 3,6 миллиона, нужны, якобы, для изготовления памятника. Репортёры, представляясь жертвователями, узнали реквизиты электронного кошелька, куда предлагалось слать деньги. В системе онлайн-банкинга в качестве получателя значится Эдуард Евгеньевич Р. из Бурятии. 

– Этим случаем уже занимается полиция, – сказал  Metro начальник пресс-службы ДОСААФ России Игорь Филимонов. – А сбор средств для помощи семьям погибших проводит наше региональное отделение.

Председатель регионального отделения ДОСААФ России по ЕАО Сергей Овчинников рассказал  Metro, что специальный счёт открыт по просьбе губернатора, который и стал первым, кто внёс на него пожертвование. 

– Мы предполагаем, что сбор пожертвований продлится около месяца, – говорит он. – Потом полученную сумму вручим семьям. 

Кстати, вопрос установки настоящего памятника пока в ЕАО не обсуждался. В конце января в Биробиджане планируют установить три мемориальных доски – на домах, где жили погибшие, и на медучилище, которое они заканчивали.

Факты

Надежда Дураченко и Галина Михайлова погибли в результате артобстрела мобильного госпиталя 5 декабря.

•    Дети. У Надежды осталась дочь 19 лет, а у Галины – 15-летний сын.

•    Легальный сбор средств. На сайте www.dosaaf79region.ru размещены реквизиты счёта, на который можно перечислять добровольные пожертвования для помощи семьям погибших.  РО ДОСААФ России по ЕАО    Р\сч. 40703810670120000544 Дальневосточный банк Сбербанка РФ г. Хабаровска      БИК 040813608     
К\сч. 30101810600000000608 в ГРКЦ г. Хабаровска
ИНН 7901536470   
КПП 790401001
ОГРН 1107900000108

Самое популярное

Как платить 1 рубль в месяц за Домашний интернет и цифровое ТВ?

20-летнюю девушку украли из ее квартиры жених с друзьями2Фото

В Петербурге из семьи похитили невесту, а потом вернули обратно
Почему "Обратную сторону Луны-2" убрали из эфира

Почему "Обратную сторону Луны-2" убрали из эфира

Сериал про альтернативную реальность, в которой Советский Союз не распался, сняли с показа на Первом канале. Metro узнало подробности
Интимные видео и фото Ольги Бузовой хакеры выложили в Сеть29Фото

Интимные видео и фото Ольги Бузовой хакеры выложили в Сеть

Скандальная переписка Бузовой также утекла в СМИ и соцсети
Сотрудник "Почты России" зашвыривал посылки в грузовик 3Фото

"Почта России": Швырявшего посылки сотрудника уволим только в крайнем случае

В интернете появилось видео, как сотрудник "Почты России" зашвыривает посылки в грузовой автомобиль. Ролик, заснятый из окна соседнего дома одним из жителей Купчино, сразу же стал популярным и набрал более сотни тысяч просмотров в Сети. Произошло все в воскресенье, 11 декабря. Как пояснили Metro в пресс-службе "Почты России" по Петербургу, по данному факту проводят служебную проверку. - Дело в том, что рядом с отделением почты стоят автомобили жильцов соседних домов. При этом они припаркованы...
Фото и видео смертельного ночного ДТП с трамваем и "Мерседесом" в Петербурге появились в Сети 14Фото

Фото и видео смертельного ночного ДТП с трамваем и "Мерседесом" в Петербурге появились в Сети

Утром 11 декабря стали известны подробности ночного ДТП в Невском районе Петербурга. Столкновение легкового автомобиля и трамвая произошло в 00.15 напротив дома 139 по проспекту Обуховской обороны (напротив здания ГИБДД №4). По предварительной версии, машина шла с превышением скорости, её занесло и она на полной скорости лоб в лоб влетела в трамвай.Отметим, что на данном участке у трамваев выделенная линия, а не в центре проезжей части.  - Трамвай следовал по маршруту №7, Mersedes двигал во...
В Петербурге пойдёт снег, впереди потепление3Фото

В Петербурге пойдёт снег, впереди потепление
Дмитрия Тарасов с мамой Ольгой Александровной12Фото

Стало известно, с какими женщинами улетел на Мальдивы Дмитрий Тарасов

Недавно СМИ сообщили о том, что муж телеведущей Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов отправился отдыхать на Мальдивы в компании нескольких женщин. Примечательно, что пока ещё законная супруга футболиста осталась в Москве. В Сети сразу начали гадать, с кем же сейчас отдыхает Тарасов. Многие высказывались за то, что отдыхать футболист будет с потенциальной разлучницей, из-за которой и дал трещину брак "Тарабузиков". Однако имя спутницы, а точнее спутниц Дмитрия Тарасова, не долго оставалось...
Бузова покорила своих фанатов оголёнными ягодицами в откровенном наряде40Фото

Бузова покорила своих фанатов оголёнными ягодицами в откровенном наряде

Сексуальное боди дополнили кожаные сапоги до колен
Звёзды показали наряды на "модном Оскаре"45Фото

Звёзды показали наряды на "модном Оскаре"

Сальма Хайек, Леди Гага, Джиджи Хадид: звёзды показали шикарные наряды на Fashion Awards 2016
Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева12Фото

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева определились с датой свадьбы

49-летний Фёдор Бондарчук и 28-летняя Паулина Андреева активно готовятся к свадьбе. По словам друга семьи, влюблённые уже назначили дату торжества, однако она держится в секрете. – Сейчас родственники всё чаще собираются, потому что активно готовятся к вновь запланированной свадьбе Андреевой и Бондарчука. Дата уже назначена, но её держат в строжайшем секрете. Олег как папа очень волнуется, боится сглазить, чтобы опять торжество не сорвалось, – приводит StarHit слова друга семьи Андреевых....
Петербургские кошки-близнецы с разными глазами стали звёздами в Интернете12Фото

Петербургские кошки-близнецы с разными глазами стали звёздами в Интернете

Сёстры Айрисс и Абисс покорили Instagram
Николь Кидман и Эмма Стоун35Фото

Звёздные наряды на Critics Choice Awards-2016: чем удивили Николь Кидман и дочь Барышникова
После появления интимной переписки с Бузовой Нагиев опубликовал видео подготовки к "сексоргии"28Фото

После появления интимной переписки с Бузовой Нагиев опубликовал видео подготовки к "сексоргии"

Под песню Агаты Кристи актёра готовят к ответственному событию
Ана Гарсия с сыном2Фото

Блогер показывает кормление 4-летнего сына грудью, чтобы это перестало быть сексуальным

Блогер Ана Гарсия всколыхнула Интернет своими видеозаписями. Она хочет, чтобы кормление ребёнка грудью на публике перестало вызывать сексуальные ассоциации, сообщает Daily Mail. Для этого она даже завела канал на YouTube. Там 37-летняя мать выкладывает видео с кормлением своего 4,5-летнего сына грудью и рассуждает на эту и другие темы, связанные с материнством. — Я получаю много писем и комментариев от женщин, которые благодарят меня за то, что я делаю на YouTube, но в некоторых сообщениях...

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира5Фото

5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира

В Канаде в субботу, 17 сентября, стартует главное спортивное событие года – Кубок мира

Последние новости

Мошенники собирают на памятник погибшим в Сирии медсёстрам2Фото

Мошенники собирают на памятник погибшим в Сирии медсёстрам

Сегодня 19:29 В Интернете начался сбор средств на увековечивание памяти медицинских сестёр из Биробиджана, погибших в Сирии

Самое популярное

Сотрудник "Почты России" зашвыривал посылки в грузовик 3Фото
Мошенники собирают на памятник погибшим в Сирии медсёстрам2Фото

Галереи и видео

20-летнюю девушку украли из ее квартиры жених с друзьями2Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама