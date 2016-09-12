В понедельник Мосгорсуд признал законным взыскание с семьи "школьного стрелка" Сергея Гордеева более 2,5 миллионов рублей в пользу родных убитого им учителя географии.

Как сообщает РИА Новости, суд отклонил апелляционную жалобу родителей "стрелка", которые просили снизить сумму компенсации.

Ранее суд постановил взыскать с ответчиков компенсацию за потерю кормильца в размере 936 тысяч рублей, а также моральный вред в пользу матери и вдовы учителя Андрея Кириллова — по 700 тысяч рублей. Кроме того, суд обязал "стрелка" и его родителей ежемесячно выплачивать по 36 тысяч рублей сыну преподавателя, пока тому не исполнится 18 лет.

Резонансный случай со стрельбой в столичной школе произошёл в феврале 2014 года: 15-летний ученик школы №263 пришёл в учебное заведение с винтовкой и карабином, убил полицейского и учителя географии, ранил ещё одного человека и захватил заложников. В ходе следствия молодой человек свою вину признал лишь частично.

По решению суда, школьник направлен на принудительное психиатрическое лечение как невменяемый.