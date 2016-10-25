Мосгорсуд признал законным приговор художнику-акционисту Петру Павленскому, оштрафованному на 500 тысяч рублей за поджог дверей здания ФСБ на Лубянке

"Постановление Мещанского районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", – приводит слова судьи Николая Ткачука АГН "Москва".

Сам Павленский на судебное заседание не явился. В связи с тем, что он был должным образом оповещен о дате заседания, ему были направлены телефонограммы по всем известным адресам его проживания, судья принял решение рассмотреть апелляционную жалобу в его отсутствие.

В ходе судебного процесса защита просила суд обвинительный приговор в отношении Павленского отменить и оправдать его.

Мещанский районный суд 8 июня признал Павленского виновным в поджоге дверей здания ФСБ, назначив художнику-акционисту наказание в виде штрафа в сумме 500 тысяч рублей и освободив его из-под стражи в зале суда. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о компенсации причиненного ущерба в полном объёме.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали художника в ночь на 9 ноября 2015 года у здания ФСБ на Лубянской площади и доставили в ОВД "Мещанское", после того как он поджёг двери здания ФСБ. Позднее он был арестован.

Павленский известен своими эпатажными акциями.