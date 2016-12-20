Министерство образования и науки Удмуртии объявило о введении "морозного гудка" в связи с морозами.

Морозный гудок в Ижевске 20.12.2016

В связи с низкой температурой, в соответствии с методическими рекомендациями по соблюдению температурного режима при организации образовательного процесса, направленных Министерством образования и науки УР, сегодня, 20.12.2016 года, приостанавливается образовательная деятельность для начальных классов городских школ.

Образовательная деятельность для начальных классов городских школ приостанавливается при температуре воздуха - 27 ⁰C и ниже, для учащихся 1-11 классов городских школ – при температуре воздуха -30 ⁰C и ниже, сообщает официальный сайт муниципального образования города Ижевска.

"Независимо от температуры наружного воздуха образовательный процесс в школах города Ижевска ведется в обычном режиме. Все педагоги находятся на своих рабочих местах и проводят занятия в соответствии с расписанием для тех обучающихся, которые пришли в образовательное учреждение", – рассказал заместитель начальника Управления образования Администрации города Ижевска Александр Орлов.