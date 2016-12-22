Моника Беллуччи приехала в Москву, чтобы представить картину «По Млечному Пути» Эмира Кустурицы (в отечественном прокате с 12 января), в которой она сыграла главную роль. Причём Кустурица даже не дал имени её героине, по сюжету она просто невеста.



С обворожительной итальянской актрисой мы встретились в отеле «Балчуг Кемпински», расположенном прямо напротив Кремля. Мы говорили с Моникой по-английски, но неожиданно она начинала переходить то на итальянский, то на французский. В очередной раз убедилась, чем больше звезда, тем меньше пафоса. Она постоянно извинялась, стеснялась и делала мне комплименты.

Моника, вы великолепно выглядите!

Правда? Спасибо! Вы меня смутили. Вы тоже очаровательны! Вообще, русские женщины невероятно красивые! Они очень женственные, как и итальянки. Мне кажется, мы очень похожи.

В фильме «По Млечному Пути» ваша героиня говорит, что красота принесла ей только беды, потому что она пробуждает в людях лишь худшее. Вы одна из самых желанных актрис на планете. На вас равняются миллионы женщин. Для вас красота – дар или бремя?

Я заметила, что красота вызывает разные чувства в людях: любопытство, враждебность, неприязнь... Но лично для меня красота – это прежде всего дар небес.

Так непривычно было видеть вас в деревне среди коров и гусей... Уверена, что это был довольно необычный опыт.

Да, это действительно был необычный опыт. (Улыбается.) Когда Кустурица предложил эту роль, я удивилась, но очень обрадовалась. Было интересно провести с ним три года в работе над этой картиной.

На экране вы доите корову...

Со мной такое было впервые! Меня учили, как правильно надо это делать. За это я люблю кино – я всё время узнаю что-то новое, знакомлюсь с интересными людьми, путешествую по миру, изучаю другие страны.

О чём всё-таки эта работа?

Она о любви на фоне войны. Причём это не обычная история любви, Кустурица создал поэтический образ мира из грёз. Этот фильм доказывает, что любви все возрасты покорны. Наши герои немолодые. Они через многое прошли в жизни. Им нечего уже терять, у них ничего не осталось. Их жизнь заиграла новыми красками, когда они познакомились, началось волшебство. В возрасте чувства сильнее. На мой взгляд, главная мысль фильма – всегда есть надежда. Когда смотришь картину, вспоминаешь Федерико Феллини. Творчество Кустурицы часто сравнивают с Феллини.

Вы впервые работали с Кустурицей. Он и режиссёр, и сценарист, и исполнитель главной роли в картине...

Да, это удивительно, как ему удаётся всё это совмещать. С ним не соскучишься!

В фильме есть сцена, которая не даёт мне покоя, – вы несёте на спине героя Кустурицы, потому что он не может идти. Вы это действительно сами делали?

Да-да! (Смеётся.) Пришлось! В кадре должно быть всё по-настоящему! Я же не весь день его таскала, а всего пару минут. Понимаете, в ленте это наивысшее проявление любви.

Ваша героиня считает, что жить стоит только ради любви. А вы?

Конечно, только ради любви! Любовь – это главное. Любовь – это всё для меня. Любовь так многогранна! Я люблю своих детей, работу, себя. Для меня любовь – это всепрощение. Только умея прощать, ты можешь по-настоящему любить. Именно любовь – главный источник моей красоты. С возрастом красота меняется, но она не уходит: пока ты любишь, в тебе будет жить красота.

Любовь зачастую толкает людей на необдуманные поступки. А вы совершали сумасшедшие вещи ради любви?

О да! И много! Ведь любовь – движущая сила жизни. Люди помнят о том, что любовь заставляет совершать безумные поступки и забывают, что она также побуждает мать заботиться о детях. Любовь – это каждый день вставать рано и собирать детей в школу, готовить им завтрак. Мама делает всё это не потому, что так надо или так принято, а потому, что это любовь, ведь любовь – в простоте.

Скоро Новый год. Для россиян это главный праздник. Как будете встречать его?

Я буду в Европе со своей семьёй и близкими друзьями. Стараюсь больше времени уделять детям. Я хочу попросить читателей тоже встретить этот Новый год с семьёй и желаю больше проводить времени с детьми, ведь дети – это залог здорового общества и вашего будущего.