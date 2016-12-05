Итальянская актриса Моника Беллуччи скоро приедет в Москву. Вместе с Эмиром Кустурицей она представит фильм "По млечному пути". Об этом в понедельник сообщил Metro представитель агентства Movie Mover.

Премьера состоится 21 декабря 2016 года, а в российском прокате фильм появится лишь с 12 января 2017 года.

Отмечается, что вместе с Беллуччи и Кустурицей в столицу России также приедет актриса Слобода Мичалович, сыгравшая в картине.

Действия фильма "По млечному пути" разворачивается в период боснийской войны. Главный герой – молочник, который ежедневно перевозит на осле через линию фронта провизию для солдат, уворачиваясь от пуль лишь благодаря удаче. Он мечтает о скорейшем завершении войны и строит планы на мирное время…

Его жизнь переворачивается с ног на голову, когда он встречает таинственную итальянку. Так начинается история о страстной запретной любви, которая ввергнет их обоих в пучину фантастических и опасных приключений.

В новой картине Кустурица выступил не только в качестве режиссёра фильма, но и стал автором сценария, а также сыграл в картине главную роль.

Мировая премьера ленты "По млечному пути" состоялась 9 сентября 2016 года на Венецианском кинофестивале.

– Сюжет фильма "По млечному пути" развивался из многих линий моей собственной жизни. Если сравнивать его с прошлыми моими работами, то в этой картине я старался заглянуть как можно ближе к истокам. Во время съёмок "По млечному пути" моя жизнь была очень сосредоточена вокруг этого фильма. Это был достаточно длительный процесс, и мой подход к съёмкам соответствовал моей жизненной философии, отношениям с природой, и тому, как люди ощущают свою жизнь, – рассказал Кустурица.