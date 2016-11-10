Зрители моложе 25 лет рассказали Metro, что рады предоставившейся возможности посетить Большой театр по льготным ценам.

Ранее на сайте Правительства Москвы появилось сообщение, что по программе "Большой-молодым" такие зрители смогут попасть на некоторые спектакли второй половины сезона, заплатив в среднем 600 рублей. Обычно цена доходит до шести тысяч рублей, а льготные билеты для молодёжи будут стоить в 10 раз дешевле. На неудобные места можно будет купить билет всего за 100 рублей.

– Безусловно, это радостная новость, – делится с Metro менеджер Николай. – Я год назад закончил институт, с одногруппником часто ходили на спектакли в Большой по льготам для студентов. Как выпустился – ни разу не ходил: дорого и времени нет. Теперь вновь буду посещать, надеюсь, застану до Дня Рождения как можно больше спектаклей.

– Мой молодой человек театрал, – рассказывает дизайнер Ксения. – Он меня приучил ходить на спектакли. В Большом были несколько раз, очень понравилось. А теперь ещё и я могу бесплатно. Радовалась сегодня на работе.

Первый спектакль в списке льготных уже определён — это популярный у публики балет "Укрощение строптивой", который покажут 12 апреля на новой сцене ГАБТ.

Билеты по программе «Большой — молодым» будут продаваться исключительно по паспортам и только в кассах Большого театра. По одному документу можно будет купить только один билет, в который впишут номер паспорта.