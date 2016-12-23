Как сообщает официальный сайт МОК, в отношении 28 российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Сочи, есть подозрения в манипуляции с допинг-пробами. Пробы будут отправлены на дополнительный анализ в антидопинговую лабораторию в Лозанне.

Рассмотрены будут дисциплинарные дела атлетов, которые фигурируют в докладе независимого эксперта WADA Ричарда Макларена. Если в результате перепроверки эти пробы окажутся отрицательными, самого факта манипуляций с пробами может оказаться достаточно для дисквалификации.

"Это является непосредственным продолжением доклада Макларена. МОК будет выходить за рамки выводов его отчёта путём повторного анализа всех образцов российских спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх — 2014 в Сочи и Играх в Лондоне-2012", — заявил глава МОК Томас Бах.

Ранее независимая комиссия WADA под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга. В отношении 29 из них начато расследование. Двое спортсменов были отстранены от соревнований.

Кроме того, Россия отказалась от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени и молодёжного чемпионата мира в Острове.