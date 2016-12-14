Международный олимпийский комитет (МОК) приветствует решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о переносе чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года из Сочи, сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе МОК.

"Международный олимпийский комитет приветствует решение IBSF, которое полностью соответствует рекомендациям олимпийского саммита и исполнительного совета МОК", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, что во вторник IBSF объявила о переносе чемпионата мира, который должен был состояться в Сочи с 13 по 26 февраля. До этого сборная Латвии по скелетону объявила о бойкоте турнира в Сочи после обнародования второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков в интеврью ТАСС заверил, что российские бобслеисты и скелетонисты не будет бойкотировать чемпионат мира 2017 года после переноса в другую страну.