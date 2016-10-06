Допинг-проба российской прыгуньи в высоту Анны Чичеровой, взятая во время Олимпийских игр в Пекине, дала положительный результат, спортсменка лишена бронзовой медали Игр, сообщается на сайте МОК.
Перепроверка допинг-тестов выявила у Чичеровой положительную пробу на дегидрохлорметилтестостерон (туринабол).
В Пекине-2008 Чичерова заняла третье место, она должна вернуть бронзовую медаль в МОК. Решение о дисквалификации спортсменки вынесет Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF).
Несмотря на лишение Чичеровой бронзы Игр в Пекине, медаль останется в активе сборной России, так как четвертое место заняла еще одна россиянка – Елена Слесаренко, сообщает "Р-Спорт".