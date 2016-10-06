Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал, как относится к президенту России Владимиру Путину. Это произошло во время встречи перед сторонниками в Неваде. Как сообщает Reuters, в своей речи Трамп отметил, что не исключает возможность сотрудничества с Россией в борьбе против ИГИЛ (террористическая группировка, запрещённая в РФ) в случае избрания главой государства. При этом, миллиардер отметил, что ещё не знает, как будут складываться отношения двух президентов....