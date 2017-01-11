В новый год с новыми котиками – решили мы и продолжили принимать ваши фото на конкурс "Мой кот может так".

Представляем вашему вниманию первую подборку котиков 2017 года.

Если вы хотите, чтобы и о вашем коте узнать вся страна, срочно присылайте его забавные фотографии на электронный адрес KONKURS@GAZETAMETRO.RU.

В теме письма обязательно напишите "Мой кот может так" и не забудьте приложить небольшой рассказ (почему именно ваш кот лучше всех). Также укажите своё имя, номер телефона и кличку питомца.

Лучшие фотографии мы опубликуем на страницах газеты Metro и на сайте metronews.ru.

Новогодняя подборка московских котиков ЗДЕСЬ