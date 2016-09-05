Американская модель Сара МакДэниэл стала звездой Сети благодаря так называемой гетерохромии глаз. На аккаунт МакДэниел в Instagram подписались уже свыше 500 тысяч человек.

Как отмечает издание The Daily Star, внимание подписчиков привлёк именно разный цвет глаз девушки — один голубой, другой карий. Фотографии, на которых запечатлена американка, набирают не менее двадцати тысяч "лайков".

Популярность в соцсетях помогла девушке обратить на себя внимание и в модельном бизнесе. Сама МакДэниэл утверждает, что гордится непохожестью на своих коллег.

Отметим, что гетерохромия глаз — это явление, при котором цвет радужной оболочки обоих глаз или ее разных участков одного глаза отличается. Она бывает наследственной или приобретенной, а также полной, частичной (секторной) и центральной.

При полной гетерохромии глаза разных цветов, при этом один чаще всего голубой.

Самые яркие снимки модели – в фотогалерее выше.