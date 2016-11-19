Модельер Софи Телле, на протяжении 8 лет одевавшая первую леди Мишель Обаму, отказалась работать с супругой Дональда Трампа Меланьей.

В своем аккаунте в Twitter и Instagram модельер опубликовала открытое письмо, в котором объяснила свое решение.

Софи Телле заявила, что ее бренд выступает против дискриминации и предрассудков.

- Как иммигрантка я получила возможность следовать своей мечете в США, - написала модельер. – Для меня было честью одевать первую леди Мишель Обаму последние 8 лет.

Модельер также отметила, что ценности и действия Мишель Обамы всегда находили в ней отклик.

- Я не стану шить одежду или каким-либо образом сотрудничать со следующей первой леди. Риторика расизма, сексизма и ксенофобии, развязанная ее мужем в ходе предвыборной кампании, не совместима с нашими жизненными ценностями, - написала Софи Телле.