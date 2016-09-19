41-й Международный кинофестиваль в Торонто завершился победой элегантного мюзикла "Ла-Ла Ленд" 31-летнего американского режиссёра Дэмьена Шазелла, чей фильм "Одержимость" получил в прошлом году три "Оскара", три премии BAFTA и один "Золотой глобус".

В этом году у Шазелла вновь есть шансы на "Оскар". Ведь традиционно картины, взявшие приз зрительских симпатий в Торонто, впоследствии побеждают в категории "Лучший фильм". Вот примеры последних лет: "Миллионер из трущоб" Дэнни Бойла и Лавлина Тандана (2009), "Король говорит!" Тома Хупера (2011), "12 лет рабства" Стива МакКуина (2014). Однако в прошлом году на фестивале выиграла картина "Комната" Леонарда Абрахамсона, за которую Бри Ларсон получила "Оскар", но сам фильм не взял главный приз.

Всего в этом году в Торонто было показано более 400 фильмов, среди которых были и российские - "Дуэлянт" Алексея Мизгирёва и "Зоология" Ивана. И. Твердовского. Увы, ни одна наша картина не была отмечена на фестивале.

Напомним, что на кинофестивале в Торонто нет жюри и конкурса. На показы ходят не только критики и представители киноиндустрии, но и обычные зрители, которые могут либо купить билеты, либо отстоять за ними очередь. На выходе из зала всегда стоит волонтёр с коробкой, в которую можно опустить свой билет, в случае если фильм понравился. Голосовать можно за несколько картин фестиваля. Приз зрительских симпатий приносит победителю 15 тысяч долларов.