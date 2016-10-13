Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституационному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина прокомментировала задержание омского педофила-рецидивиста.

В четверг СК РФ по Омской области сообщил о задержании омского педофила-рецидивиста, жертвами которого стали три девочки. Задержали предполагаемого преступника днём 11 октября. Как оказалось, ранее он уже был судим за покушения на половую неприкосновенность детей и женщин.

"То, что произошло в начале октября в Омске, шокирует! — приводит слова Елены Мизулиной её пресс-служба. — В течение одного дня педофил трижды нападал на девочек. То есть, он не испытывал ни страха, ни боязни, чувствовал себя абсолютно безнаказанным. Эта чудовищная ситуация ещё раз доказывает — за подобными преступниками необходим пожизненный административный надзор!"

Сенатор отметила, что уже неоднократно заявляла о необходимости ужесточения "антипедофильского законодательства".



"Ведь речь, как правило, идёт о рецидивистах, – говорит она. – Важным шагом может стать система электронных браслетов для педофилов, чтобы правоохранительные органы отслеживали все перемещения этих лиц и не допускали их контактов с детьми после выхода из тюрьмы. Срок, в течение которого педофил находится под пристальным вниманием правоохранительных органов, должен зависеть от тяжести совершенного им преступления. Но он должен составлять не менее 10 лет".