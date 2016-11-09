Победительница конкурса "Мисс Вселенная-2002" Оксана Фёдорова поздравила в своём блоге в Instagram бизнесмена Дональда Трампа с победой на выборах президента США 2016.

Компания Трампа проводила конкурсы красоты "Мисс Вселенная" с 1996-й по 2015-й годы.

– Поздравляю господина Трампа с победой! Вот такие неожиданные повороты бывают в жизни, – написала Фёдорова. – Когда-то я так же неожиданно победила в конкурсе Мисс Вселенная, владельцем которого в то время был Дональд Трамп. А теперь он побеждает в выборах на пост президента Америки. Работа с Трампом оставила приятные впечатления о нем, о его семье, детях. Надеюсь , его работа в новом качестве будет так же продуктивна , как и бизнес. Время покажет! Желаю удачи!

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Также Фёдорова призналась, что в ходе предвыборной кампании в США к ней неоднократно обращались разные люди с целью опорочить Трампа, но их попытки оказались тщетными.

– Трамп проявил себя достойным человеком с широкими жестами и открытой душой — рассказала Федорова, слова которой приводит РИА Новости.

Федорова подчеркнула, что Трамп проявлял заботу о ней и интересовался её поездками.

– Его помощница в компании, кстати, она была русская, рассказывала, что работает с ним 35 лет, а это уже о многом говорит, — добавила Фёдорова.

Телеведущая призналась, что ей пока непривычно воспринимать Трампа не как успешного бизнесмена, а как президента США.

Республиканец Трамп одержал победу на выборах президента США. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон набарала больше голосов избирателей, но Трамп набрал больше голосов выборщиков. Клинтон уже признала поражение на выборах. Избранный президент вступит в должность при инаугурации 20 января.