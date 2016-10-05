В ресторане «Карл и Фридрих» выбрана «Мисс Октоберфест – 2016». Всего в конкурсе декольте приняла участие девяносто одна девушка.

В результате голосования в группе vk.com/oktoberfest_v_spb было отобрано десять финалисток, которым 30 сентября на празднике в честь «Мисс Октоберфест» предстояло выполнить ряд непростых заданий. До последнего этапа в день финала дошли только три девушки.

В итоге нужно было быстрее всех принести мужскую рубашку, вещь красного цвета, обручальное кольцо и мужской паспорт. Ольга Некрасова заняла третье место, Александра Денисевич – второе, а новой мисс Октоберфест стала Елена Вячеславовна.

Девушке были торжественно вручены корона, футболка и сертификат на 10 тыс. рублей от ресторана «Карл и Фридрих», а также призы от партнёров – подарочный сертификат на массаж от салона Banyan Tree, годовой сертификат на посещение всех игр «Квестории», билеты на лекцию историка моды Александра Васильева, сертификат на 10 тыс. рублей в центр косметологии «Своя клиника» и нежный букет от флористов BOTANIQUE. От имени администрации ресторана благодарим партнеров конкурса, газету METRO за информационную поддержку и всех прекрасных участниц!

Фото финалисток можно посмотреть ЗДЕСЬ.