Мисс Москва-2016 Татьяна Цимфер учится в "Мосфильме" на художника по гриму. На днях девушка предстала перед учителями в крайне необычном виде – со стороны могло показаться, что она превратилась в зомби. Но на этом самая красивая девушка столицы не остановилась. При помощи латекса она сделала из добровольца... бомжа.

– Сейчас я действительно учусь в "Мосфильме", – рассказывает Metro Татьяна. – Недавно нас, студентов, обучали на одном из занятий, как "рисовать" на коже рваные раны, синяки, увечья. Для этого мы использовали грим, двухкомпонентный латекс. Он бесцветный, поэтому когда наносили его на тело, потом всю эту красоту мы ещё и раскрашивали. Такой грим используется в настоящем кино!

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На том занятии одна из студенток при помощи грима сделала Татьяну почти неузнаваемой – на лбу и щеке Мисс Москвы появились "кровавые порезы", а под глазами – "фонари".

– Посторонних на площадке не было, поэтому никто не удивлялся, когда видел нас, но люди улыбались, – вспоминает Татьяна. – Тут ведь иногда и "Гендальф" на площадке появляется, так что всё нормально. Мы все быстро вошли в образ, изображали каких-то мёртвых людей...

Вскоре после занятия Татьяна с коллегами отправилась на Клязьму, где проходил форум юных журналистов. Там она вновь применила полученные знания на практике.

– Из одного человека я даже бомжа сделала! – смеётся девушка. – Приклеила ему бороду, нарисовала синяки, раны, увечья. Получилось очень похоже на зомби в "Ходячих мертвецах".